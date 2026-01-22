ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 4000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವು ರಫ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಎರಡೂ ಶೈಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 4000 ರೂ.
ನೀಲಮಣಿ, ಗೋಮೇಧ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ಐ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವು ಸ್ಟೈಲ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾಡ್ರನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಡ್, ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಗುರವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಲುಕ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಹೈ-ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
