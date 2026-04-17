Earrings: ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ 7 ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 7 ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Apr 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
ಹಾಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ 7 ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI
ಜಾಲ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜಾಲ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಜಾಲರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Gemini AI
ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: social media
ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಟಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇವು ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಬೋಹೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI
ಡಬಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್

ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇರುವ ಡಬಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರ್ತಿ, ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Image credits: Gemini AI

