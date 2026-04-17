ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಓಲೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನರ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು, ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೂಪ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಯ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೀಫ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಕ್, ಲಂಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಶೇಪ್ ಟಾಪ್ ಲೀಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಯ ಮೋಟಿಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
