1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಅಸಲಿ ವಜ್ರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ದುಂಡಗಿನ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೋಕರ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ನೋಡಲು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕೂರುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
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