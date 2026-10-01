ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನಾಜೂಕಾದ ಉಂಗುರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಉಂಗುರಗಳು 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಉಂಗುರಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
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