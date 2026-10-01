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ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Oct 01 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram@junu_aj_gold
Kannada

ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಸುಂದರ ಒಡವೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನಾಜೂಕಾದ ಉಂಗುರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
Kannada

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರ

ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI
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ಮಿನಿಮಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್

ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಉಂಗುರಗಳು 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
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ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಉಂಗುರಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold

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