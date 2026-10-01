ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಕುಂದನ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ಹೂವುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಚೈನ್ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
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