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ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್.. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀರಾ!

fashion Oct 01 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest.com
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: pinterest
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ಜುಮ್ಕಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಕುಂದನ್‌ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಹೂವುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಕುಂದನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಚೈನ್ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

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