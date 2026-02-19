Kannada

ಸಣ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ನಟಿ ಇಶಾ ಮಾಳವೀಯ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

fashion Feb 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

ವೇವಿ ಹೇರ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಮುಖದವರಿಗೆ ವೇವೀ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲನ್ನು ವೇವೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಮುಂದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಚಿ, ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನ ಬೈತಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಗಜರಾ ಲೋ ಬನ್

ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಗಜರಾ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ (ಲೋ ಬನ್) ಅದಕ್ಕೆ ಗಜರಾ ಮುಡಿಯಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಜುಮುಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಸಡಿಲವಾದ ಜಡೆ

ಸಡಿಲವಾಗಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಯುವತಿಯರ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
Image credits: instagram
Kannada

ಪರ್ಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ.

Image credits: instagram
Kannada

ಸ್ಲೀಕ್ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಈ ಸ್ಲೀಕ್ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖದ ಜಾ ಲೈನ್‌ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲ್, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: instagram

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಧರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ; ಅಸಲಿ vs ನಕಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ?

Beetroot: ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಲೋ ಬೇಕಾ? ಮದುಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಡೈಲಿ ಯೂಸ್‌ಗೆ ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ!