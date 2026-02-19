ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ನಟಿ ಇಶಾ ಮಾಳವೀಯ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಮುಖದವರಿಗೆ ವೇವೀ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲನ್ನು ವೇವೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಚಿ, ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನ ಬೈತಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ.
ಈ ಸ್ಲೀಕ್ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖದ ಜಾ ಲೈನ್ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲ್, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
