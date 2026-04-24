ಮೀನಾಕಾರಿ ಲೋಟಸ್ ರಜವಾಡಿ ಕಡದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಜವಾಡಿ ಮೀನಾಕಾರಿ ಲೋಟಸ್ ಕಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಮಲದ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಬಳೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಮೋಟಿಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಸುಂದರ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ರಜವಾಡಿ ಬಳೆಗಳ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಳೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದು ಧರಿಸಿದವರ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು 8 ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ 6 ಬ್ರೈಡಲ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲುಕ್!
ಬೀಚ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್: ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಶಂಖದ ಆಭರಣಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ
ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಗಳದ್ದೇ ಹವಾ: 7 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ