Kannada

ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೂವಿನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ!

ಸದ್ಯ ಕಮಲದ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಇವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
fashion Apr 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat GPT and Instagram
Kannada

ಮೀನಾಕಾರಿ ಲೋಟಸ್ ರಜವಾಡಿ ಕಡ

ಮೀನಾಕಾರಿ ಲೋಟಸ್ ರಜವಾಡಿ ಕಡದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಜವಾಡಿ ಮೀನಾಕಾರಿ ಲೋಟಸ್ ಕಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: amitadamanidesign Instagram
Kannada

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿಫ್ ಬಳೆ

ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಮಲದ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: _kayaani_ Instagram
Kannada

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಬಳೆ

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಬಳೆಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಮೋಟಿಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಸುಂದರ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: sri_sai_bangles Instagram
Kannada

ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ರಜವಾಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ರಜವಾಡಿ ಬಳೆಗಳ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: varakh_ Instagram
Kannada

ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಳೆ

ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಳೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದು ಧರಿಸಿದವರ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: _._master_pieces_._ Instagram

