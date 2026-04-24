ಮದುಮಗಳು ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೈಗಳಿಗೆ ತನಗಿಷ್ಟದ ನೇಲ್ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್, ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು 3D ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ರೈನ್ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಭರಣದಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರು, ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣದಂತಹ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಉಗುರುಗಳ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪೂರ್ತಿ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಶೈನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಮದುಮಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
