ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು 8 ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Apr 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:social media
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ 8 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಶಾಲೆ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 8 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. 

Image credits: instagram
ಬೇಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಬೇಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: social media
ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: social media
ಮಿನಿಮಲ್ ಬೂಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೂಟಿಗಳಿರುವ ಮಿನಿಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಶಾಲೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

Image credits: Pinterest

ಮೆಹೆಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ 6 ಬ್ರೈಡಲ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲುಕ್!

ಬೀಚ್ ಲುಕ್​ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್: ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಶಂಖದ ಆಭರಣಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಗಳದ್ದೇ ಹವಾ: 7 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯ ಈ 5 ಸೀರೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಸ್ಟಾರ್!