ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್ಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
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