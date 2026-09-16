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Kurta Sets: ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ಗಳು!

fashion Sep 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Myntra
Kannada

ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್

ಇಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: Myntra
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ಪ್ಲಾಜೊ ಸೆಟ್

ಪೆಪ್ಲಮ್ ಟಾಪ್‌ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಜೊ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Myntra
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಸೆಟ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Myntra
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ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಧರಿಸಲು ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Myntra
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ಬಾಂದಿನಿ ಸೆಟ್

ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಬಾಂದಿನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುರ್ತಾಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಔಟ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Myntra

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