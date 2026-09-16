ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರವಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹರಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹರಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಈ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
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