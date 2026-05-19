ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿನಿಮಲ್, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯು ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು & ಪಿಂಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಗುತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಹಗುರವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆಫೀಸ್, ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಗುತಿಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನ ಸುಂದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿವೆ. ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಚಾರ್ಮ್ಗಳು ಇವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿಯು ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಇರುವ ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೂಗುತಿಯು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ದುಂಡಗಿನ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಗುತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂಗುತಿಯು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೋನ್ & ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
