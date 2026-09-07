ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀರೆಯ ಅಂದವೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸೀರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ತರಹದ ಲೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಇಂತಹ ಲೇಸ್ಗಳು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಲೇಸ್ ಒಂದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಲೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಥ್ರೆಡ್ಗಳಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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