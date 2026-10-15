ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಂದರ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್
ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಲು ಈ ಬಳೆಗಳು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳಿವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಗ್-ಜ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಂಟಿಕ್ ಬಳೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೌನ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್; ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!
Boys Fashion 2026: ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡೋ ಈ 5 ಬಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್!
Anklet Designs: ಭಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ.. ಇವೇ ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು!
Sarees: ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ!