Kannada

Sarees: ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ!

fashion Oct 14 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೆಡ್ ಸೀರೆ

ಕೆಂಪು ಸೀರೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಈ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ

ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹೆವಿ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಸೀರೆ

ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಸೀರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಡಲು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: instagram@bhagyashree.online
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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram@bhagyashree.online
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ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಸೀರೆ

ರಿಚ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಈ ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ

ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುವ ಈ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಈ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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