ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತುಗಳು ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇವು ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಇವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೂ ಇವು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
Sarees: ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ!
ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್; ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್
ಕಿವಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Gold Mangalsutra: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒಳಗಿನ ಸುಂದರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್