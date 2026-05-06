ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪು, ಕಂದು, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರುವ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ (ಸೀ ಶೆಲ್) ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರದ ಟಾಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
