Kannada

₹200ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆ: ಪ್ರತಿ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ WOW ಲುಕ್!

ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
fashion May 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat GPT
ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ

ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

Image credits: Instagram
ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್

ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ದಾರಗಳು ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ ಧರಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಟಾಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: Instagram
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆ

ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪು, ಕಂದು, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರುವ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಸೀಶೆಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಪಿಕ್ನಿಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ (ಸೀ ಶೆಲ್) ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: Instagram
ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ, ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಗಳು ನೇತಾಡುವ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇದ್ದು, ನೇತು ಹಾಕಲು ಹುಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram
ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆ

ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರದ ಟಾಸೆಲ್ಸ್‌ಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Instagram
ಸ್ಟಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಫ್ರಿಂಜ್ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳಿವೆ.
Image credits: Instagram

