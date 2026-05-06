ಕೆಂಪು, ಮೃದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಈ 7 ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು!

ತುಟಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾದ ತುಟಿ  ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ತುಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

fashion May 06 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Getty
SPF ಇರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್

ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, SPF 15 ಇರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ, ತುಟಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್:

ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೃದುತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಆಯಿಲ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಲಿಪ್ ಆಯಿಲ್‌ಗಳು ತುಟಿಗಳ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕ್

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ!

ಲಿಪ್ ಸೀರಮ್ (Lip Serum):

ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಲಿಪ್ ಸೀರಮ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್:

ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರು 'ಟಿಂಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್' ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್ ಲೈನರ್:

ತುಟಿಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಅಳಿಸಿಹೋಗದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು 'ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್' ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ತುಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

