ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿಗಳು
ರೂಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು, ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಯರ್ ಕಫ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಣಿಗಳು, ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜುಮುಕಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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