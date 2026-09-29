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Ear Cuff Jhumka:

ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿಗಳು

fashion Sep 29 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:South india Jewels
Kannada

ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಜುಮುಕಿ

ರೂಬಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

Image credits: Pinterest
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ಮುತ್ತು, ರೂಬಿ ಕಲ್ಲಿನ ಜುಮುಕಿ

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು, ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels
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ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಜುಮುಕಿ

ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: South india Jewels
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ಪೀಕಾಕ್ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿ

ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಯರ್ ಕಫ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್‌ನ ಇಯರ್ ಕಫ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: South india Jewels
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ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಜುಮುಕಿ

ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಣಿಗಳು, ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜುಮುಕಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: South india Jewels

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