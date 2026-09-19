ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್.
ಮುದ್ದಾದ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ನೋಡಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗಡೆಯೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ನಾಮ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಾಸು ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
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