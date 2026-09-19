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Gold Earrings: 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

fashion Sep 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Unniyarcha jewelry
Kannada

ಬೀಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮುಕಿ

ಮುದ್ದಾದ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಡಿಸೈನ್

ನೋಡಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಕಮಲದ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗಡೆಯೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್

ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Unniyarcha jewelry
Kannada

ಕಾಸಿನ ಡಿಸೈನ್

ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ನಾಮ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಾಸು ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: Unniyarcha jewelry

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