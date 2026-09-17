ಸ್ಕಲ್ಲಪ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಮಗ್ಗಂ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗೂ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟು ಸೀರೆಗಳವರೆಗೂ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೇಸ್ ಬಳಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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