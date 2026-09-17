ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
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