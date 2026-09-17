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ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್‌ಗಳಿವು!

ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion Sep 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್

ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲಾಕೆಟ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್‌ಗೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಕೆಟ್

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಚೈನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಲಾಕೆಟ್

ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.

Image credits: Pinterest
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ಲೀಫ್ ಲಾಕೆಟ್ ಚೈನ್

ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲಾಕೆಟ್

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲಾಕೆಟ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.

Image credits: Pinterest

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