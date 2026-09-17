Kannada

2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳಿವು!

fashion Sep 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Social media
Kannada

2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಸಣ್ಣ ಕರಿಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Rubans
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಿಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2-3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು, ಕರಿಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Giriraj Jewellers
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ಡೈಲಿವೇರ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಹೆಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: BlueStone
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ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳು, ಕರಿಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Social media

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