ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಲೆಯ ಡಿಸೈನ್, ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮುತ್ತುಗಳು, ಎರಡು ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಬೀಡ್ಸ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ 5 ಸುಂದರ ಪರ್ಲ್-ಕುಂದನ್ ಜಡಾವು ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
32 ಇಂಚಿನ ಸೊಂಟವನ್ನ 26 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ
ಸೀರೆ, ಕುರ್ತಾಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
50ರಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 7 ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ