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ಮೆಟಲ್ ಬಿಡಿ, ಮುತ್ತು-ಮಣಿಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಲೋಹದ ಓಲೆಗಳ ಬದಲು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Jun 03 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳು
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ಬೀಡೆಡ್ ಹೂಪ್ಸ್

ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಿ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೀಡೆಡ್ ಹೂಪ್ಸ್, ಬೀಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Image credits: thepacificthread instagram
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ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಓಲೆ ಇದು. ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Image credits: wildrose_beadwork instagram
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ಬೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ಸ್

ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: midnight.sun.elegance instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಲೆಯ ಡಿಸೈನ್, ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮುತ್ತುಗಳು, ಎರಡು ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಾಪ್ಸ್‌ಗಳಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಬೀಡ್ಸ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Image credits: pinterest
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ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಗಳ ಈ ಓಲೆಯ ಡಿಸೈನ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರುವ ಈ ಓಲೆ ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: artbybreannadeis instagram

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