ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಈ 6 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಥ್ನಿಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ವರೆಗೆ, ನೀವು ತ್ರಿಪ್ತಿಯವರಂತೆ ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲೂ ಈ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದ ಮುಖದವರು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮುಖವು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಗಜರಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಧುವಿನಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
Ajrakh Saree: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಅಜ್ರಖ್ ಸೀರೆಗಳ ಈ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್: ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ಕಾ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು!