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ಉದ್ದ ಮುಖದವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಈ 6 ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್​ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.

fashion Jun 10 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಲೋವರ್ ಲೂಸ್ ಬನ್

ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್​ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಲೂಸ್ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಅಪ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್

ಎಥ್ನಿಕ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್​ವರೆಗೆ, ನೀವು ತ್ರಿಪ್ತಿಯವರಂತೆ ಸ್ಲೀಕ್ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
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ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನಲ್ಲೂ ಈ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
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ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್

ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instgaram
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ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರಲಿ

ಉದ್ದ ಮುಖದವರು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮುಖವು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಕೂದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿ

ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಗಜರಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಧುವಿನಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್​ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

Image credits: instagram

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