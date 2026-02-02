ಪಾದಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು, 6 ಮಿನಿಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೀನಾಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಹರಳು, ಮುತ್ತು, ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Chubby Cheeks: ದುಂಡು ಮುಖದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಹೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇಗೆ 6 ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್! ಧರಿಸಿ, ಹುಡುಗನೆದುರು ಮಿಂಚಿ
ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಆಕೃತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ; ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಸೀರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಏಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ?, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ