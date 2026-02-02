5 ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ
ಫ್ಲೋಯಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೃದು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಟನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಸೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಈ 5 ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಲುಕ್ನ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವೈಟ್ ಬೇಸ್ ಕಾಟನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ Gen-Z ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿ-ನೆಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಸೂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಬೇಬಿ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಟನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಳತೆಯೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲುಕ್; ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್!
Chubby Cheeks: ದುಂಡು ಮುಖದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಹೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇಗೆ 6 ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್! ಧರಿಸಿ, ಹುಡುಗನೆದುರು ಮಿಂಚಿ
ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಆಕೃತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ; ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್