ಲೈಟ್ ವೇಯ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕರಿಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಎರಡು ಎಳೆಯ ಕರಿಮಣಿ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಹರಡಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಕರಿಮಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುಂಡಗಿನ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ನೇತಾಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಸುಂದರವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದುಂಡಗಿನ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಕರಿಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ದುಂಡಗಿನ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿಯ ಆಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ ನೇತಾಡುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
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