ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಶೇಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಖಂಡಿತಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೇ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಚೈನ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರದ ಲಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
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