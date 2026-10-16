ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇವು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗಂಟು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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