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ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ!

fashion Oct 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:gemini AI
Kannada

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಲುಂಗುರ

ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: Social media
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ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇವು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Social media
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ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಗಂಟು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: Social media
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ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Image credits: instagram

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