ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಮೂಗುತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೋಧ್ಪುರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಬಳೆಯ ಆಕಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ನೋಸ್ ಪಿನ್ಗಳ ಅಂದೇ ಬೇರೆ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ಹರಳಿನ ಈ ರಜವಾಡಿ ನೋಸ್ ಪಿನ್, ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
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