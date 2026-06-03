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ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 7 ಬಗೆಯ ಜೋಧ್‌ಪುರಿ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾದ 7 ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಜೋಧ್‌ಪುರಿ ಶೈಲಿಯ ಮೂಗುತಿಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
fashion Jun 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೀಡೆಡ್ ಮೂಗುತಿ

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಮೂಗುತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೋಧ್‌ಪುರಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಬಳೆಯ ಆಕಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮೂಗುತಿ

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
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ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮೂಗುತಿ

ಕೇವಲ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
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ಮೀನಾಕಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ನೋಸ್ ಪಿನ್‌ಗಳ ಅಂದೇ ಬೇರೆ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Pinterest
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ರಜವಾಡಿ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್

ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ಹರಳಿನ ಈ ರಜವಾಡಿ ನೋಸ್ ಪಿನ್, ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: google gemini
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ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೂಗುತಿ

ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: google gemini
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ಸ್ಲೀಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂಗುತಿ

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Pinterest

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