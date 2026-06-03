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ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ರಶ್, ಬುಲಾಕಿ ಧರಿಸಿ ದೇಸಿ ಗ್ಲಾಮ್

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬುಲಾಕಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ದೇಸಿ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೇಸಿ ಗ್ಲಾಮ್ ಲುಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
fashion Jun 03 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Asianet News
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ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಬುಲಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್' ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  

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ಮಿನಿಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಇರುವ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜು ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಬುಲಾಕಿ

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಹೋ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಲಾಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಪರ್ಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬುಲಾಕಿ

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ (ಪರ್ಲ್) ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಬುಲಾಕಿ

ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೆಳುವಾದ ಬುಲಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬುಲಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest

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