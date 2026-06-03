ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಬುಲಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್' ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಇರುವ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜು ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಹೋ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಲಾಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ (ಪರ್ಲ್) ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೆಳುವಾದ ಬುಲಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬುಲಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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