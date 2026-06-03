ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಣಿಗಳ ಲಟಕನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಟಕನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
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