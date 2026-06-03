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ಟೆಂಪಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್: ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂದದ ಲುಕ್!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Jun 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:southindia_jewels instagram
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ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಣಿಗಳ ಲಟಕನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: southindia_jewels instagram
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ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕನೌಟಿ ಇಯರಿಂಗ್

ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕನೌಟಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೀರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
Image credits: southindia_jewels instagram
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ನವಿಲು ಟಾಪ್ಸ್ ಇರುವ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಟಕನ್‌ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: southindia_jewels instagram
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ

ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಟೆಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಮುಕಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: southindia_jewels instagram
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ಕುಂದನ್ ಚೈನ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿ

ಚೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: southindia_jewels instagram

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