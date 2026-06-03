ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಕವಡೆಗಳನ್ನು ದಾರಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನವವಧುಗಳು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ರೌಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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