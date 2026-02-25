Kannada

ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಜರಾಜನ ಸವಾರಿ! ಟ್ರೆಂಡಿ ಆನೆ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಆನೆ ಬಳೆಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
fashion Feb 25 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Pinterest-
ಗಜಾನನ ಕಡಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ರೀಗಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಈ ಗಜಾನನ ಕಡಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 

Image credits: Pinterest-Anika arts
ಕುಂದನ್-ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಡಗ

ಅಗಲವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಗಜಾನನ ಕಡಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ರಾಯಲ್ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest- Crafty GemS
3D ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್

ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಗಜಾನನ ಕಡಗದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಚೇಲಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಮಣಿಯ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest- naari sarees
ಹಸ್ತಮುಖಿ ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್

ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಎನಾಮೆಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಹಸ್ತಮುಖಿ ಕಡಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಗದ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಉಬ್ಬು ಮುಖದ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 3D ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- samruddhicollection2021
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಖ್ರು ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಖ್ರು ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್, ಗಜಾನನ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest-sajjewellery
ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೋಟಿಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬಳೆ

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೋಟಿಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಕಡಗವು ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆನೆಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

Image credits: Pinterest- Crafty GemS
ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆನೆ ಕೆತ್ತನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಕಡಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಭಾರವಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಟಿ-ಟರ್ನಿಶ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವು 500-600 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

Image credits: gemini

