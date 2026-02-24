22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 91.67ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಡಾಗುವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಧ ತೊಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ನ ಚೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಚೈನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾವು ಮುಖದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಕ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚೈನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹುಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
