ಅರ್ಧ ತೊಲ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್, 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಸೊಸೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Feb 24 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Gemini AI
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 91.67ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram@sangamjewellers0810
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್

ಸೊಸೆಯ ಮುಖತೋರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಚೈನ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಣಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
Image credits: Instagram@sangamjewellers0810
ಬಾಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್

ಬಾಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಲು ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಡಾಗುವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram@sangamjewellers0810
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೈನ್

ಅರ್ಧ ತೊಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಚೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಚೈನ್‌ಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾವು ಮುಖದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಕ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI
ರೌಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್

5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಟರ್ ಮಾಲಾ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚೈನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹುಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram@dhanshi_fashion_jewellery

