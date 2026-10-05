ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮೂಗುತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನೇತಾಡುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಹರಳಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂಗುತಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
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