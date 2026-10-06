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ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

fashion Oct 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Lavanya The Label
Kannada

ಪರ್ಪಲ್ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ

ಈ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಯಾರೇ ಉಟ್ಟರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ, ಉಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Mangaldeep NX
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ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆ

ಈ ಸೀರೆ ಕೇವಲ 1000 ದಿಂದ 1200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ಬಂದಿದೆ.

Image credits: RK Collections
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ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡರ್

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವ ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ. ಇದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Libas
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ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆ

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇದರ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Tata CLiQ
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ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಸೀರೆ

ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸೀರೆ ಇದು. ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಇದಾಗಿದೆ.

Image credits: Sudathi
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ಕನ್ನಡಿಗಳ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ

ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು (ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್) ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: TrendOye
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ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಇದು ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Amazon

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