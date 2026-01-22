Kannada

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್: ಈ 5 ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿ

ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಧುಗಳಿಗಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ನೋಟ ನೀಡುವ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ.

fashion Jan 22 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:jkjewellersjodhpur36 Instagram
ನಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಹರಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ನೋಟ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಧರಿಸಿದಾಗ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
ಬೀಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜಾಲರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಧುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನೂ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಛಮ್-ಛಮ್ ಶಬ್ದವು ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
ಲೆಹೆಂಗಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಹೊಸ ವಧು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram

