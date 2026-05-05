ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ನೆಟ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ನ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.
ನ್ಯೂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ದಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಲ್ಟರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಲರ್ ಬಳಿಯೂ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹಾಲ್ಟರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ನೆಕ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀ-ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪರ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
