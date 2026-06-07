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ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

fashion Jun 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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1. ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Image credits: pinterest
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2. ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕುಂದನ್‌ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest
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3. ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀರೆ-ಸೂಟ್‌ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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4. ಮೋತಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀಲಿ ಕುಂದನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Image credits: pinterest
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5. ಕುಂದನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಕುಂದನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಜಡಾವು ಸ್ಟಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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6. ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಮದುವೆ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

Image credits: pinterest
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7. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೋತಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸೋಲುವಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್‌ಗಳಿವೆ. ಲಹೆಂಗಾ-ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

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