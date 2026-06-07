ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕುಂದನ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀರೆ-ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀಲಿ ಕುಂದನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂದನ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಜಡಾವು ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸ್ಟಡ್ಗಳ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸೋಲುವಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮುತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಕ್-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ಗಳಿವೆ. ಲಹೆಂಗಾ-ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
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