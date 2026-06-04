ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ತ್ರೀಸಹಜ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಗುರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಯುವತಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್ಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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