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ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 7 ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಉಂಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಗೆಯ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Jun 04 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್‌ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟಚ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮಿನಿಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ನ ಸರಳತೆ

ಸರಳ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್

ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ತ್ರೀಸಹಜ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.  

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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ರಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಗುರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  

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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್‌ನೆಸ್

ಚಿಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಯುವತಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್‌ಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್‌ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್‌ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್

ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪಿಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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