ತುಂಬಾ ಹೊಳಪಿನ ಸೀರೆಗಳ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲಿನ ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ರೀಗಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಬದಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾರದ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಸೀರೆ ಉಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
25 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸೀರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಕೇವಲ 1000 ರೂ. ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ರೇಡ್ ಜೊತೆ ಟೀಮ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಚ್ ನೀಡಬಹುದು.
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