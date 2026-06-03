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ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದ ಟಿವಿ ನಟಿ: ಈ 7 ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ, 'ಪಾಖಿ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಅವರ ಸೀರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Jun 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:aisharma812@instagram
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ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ತುಂಬಾ ಹೊಳಪಿನ ಸೀರೆಗಳ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್

ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲಿನ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳು ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ರೀಗಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram
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ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೀರೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಬದಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾರದ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ನೀವು ಸೀರೆ ಉಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
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ಸಿಂಪಲ್ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್

25 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸೀರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. 

Image credits: aisharma812@instagram
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ಕೇವಲ 1000 ರೂ. ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ರೇಡ್ ಜೊತೆ ಟೀಮ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: aisharma812@instagram
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ಮಿರರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀರೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಚ್ ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: aisharma812@instagram

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