ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ

ಹುಡುಗಿಯರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಕೇವಲ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

fashion May 21 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:ChatGPT
1. ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮೋತಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮೋತಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.   

2. ಮೀನಾಕರಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಮೀನಾಕರಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಮರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು.   

3. ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ

ಯುವತಿಯರು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣದ ಜುಮ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ 100-150 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.  

4. ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮೋತಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮೋತಿ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನಾಕರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.   

5. ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕುಚ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

6. ಶಾಹಿ ಜುಮ್ಕಿ

ಶಾಹಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಧರಿಸಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

