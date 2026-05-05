ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಬೇಡ; ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕ್ರಿ!

fashion May 05 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಪೆಪ್ಲಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಪೆಪ್ಲಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಕುರ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾಟನ್ ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಲಾಂಗ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಹುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಫಿಗರ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಎಥ್ನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: gemini ai

