ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪೆಪ್ಲಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಕುರ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾಟನ್ ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲಾಂಗ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಹುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಫಿಗರ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರೇಜ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಎಥ್ನಿಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಓಕೇಶನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್! ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ 10 ಸೀರೆ ಲುಕ್ಸ್
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್!
ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ನೀವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಈ 7 ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!