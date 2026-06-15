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ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಧುವಿಗೆ 6 ಬಗೆಯ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಮದುವೆಯ ದಿನ ವಧುವಿನ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮಗಾಗಿ 6 ಬಗೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Jun 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಹಸಿರು ಮುತ್ತಿನ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಹಸಿರು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಅನ್ನು ವಧು ಕೆಂಪು ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಪರ್ಲ್ ಚೈನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್

ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಲ್ ಚೈನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಶನ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲುಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ರೈಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾದವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಸಿಂಗಲ್ ಎಳೆಯ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್

ಕುಂದನ್ ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಳೆಯ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

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ಪೋಲ್ಕಿ ಕುಂದನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಪೋಲ್ಕಿ ಕುಂದನ್ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಹಾಥ್‌ಫೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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