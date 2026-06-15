ಹಸಿರು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಅನ್ನು ವಧು ಕೆಂಪು ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಲ್ ಚೈನ್ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಶನ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲುಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾದವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಳೆಯ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಪೋಲ್ಕಿ ಕುಂದನ್ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಹಾಥ್ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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