Kannada

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬದಲು 6 ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿ

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್‌ಗಳು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

fashion Jan 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini
Kannada

ಆಧುನಿಕ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಆಧುನಿಕ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: jadibeauty.in
Kannada

ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: swarnapayel
Kannada

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶೈಲಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶೈಲಿಯ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: tatacliq
Kannada

ಕಟೋರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ದೈನಂದಿನ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಟೋರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ.

Image credits: India Mart
Kannada

ತಿಲಹರಿ ನೇಪಾಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ನೇಪಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿಯ ತಿಲಹರಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಲಹರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest.com
Kannada

ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಟಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 

Image credits: rukminim2.flixcart.com/

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲೀಶ್, ಪಾದಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಕಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿ!

ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು

ಕೇವಲ 200ರೂ.ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌